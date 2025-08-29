На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Цымбалюк-Романовская рассказала о планах родить второго ребенка

Пианистка Цымбалюк-Романовская призналась, что задумывается о втором ребенке
vitalinaromanovskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила, что наслаждается радостями материнства, а её маленькая дочь наполняет жизнь звездной мамы новыми смыслами. В беседе с Общественной Службой Новостей она призналась, что не готова раскрыть имя отца, а также сообщила, что уже задумывается о втором ребёнке.

Пианистка рассказала, что уже давно хотела стать мамой, но это желание долго не удавалось воплотить в реальность.

«Когда ушли мои родители, то было тяжело, так как я чувствовала себя одинокой. Теперь же, когда у меня есть это маленькое чудо, я снова дышу полной грудью, что, безусловно, меня радует и придаёт силы двигаться дальше по жизни», — заявила Цымбалюк-Романовская.

Она добавила, что не готова раскрыть имя отца малышки, а также отметила, что в скором будущем, возможно, снова станет мамой, но сообщать о второй беременности не будет. При этом пианистка продолжает преподавать – по её словам, она очень любит детей и хочет передать новому поколению свои навыки, совмещая уроки с материнством. Работа и материнство даются звезде непросто, но она добавила, что всё равно очень рада.

«Сложно, но никто не обещал, что будет легко», — заключила молодая мама.

Напомним, Цымбалюк-Романовская была замужем за актёром Арменом Джигарханяном с 2016 по 2017 год. До того, как заключить официальный брак, знаменитости долгое время состояли в отношениях. В сентябре 2019 года артист сообщил, что воссоединился с бывшей женой Татьяной Власовой, которая специально вернулась из США, чтобы ухаживать за ним. Звезда недавно призналась, что её дочь носит отчество человека, которого очень любил Джигарханян. Подробнее рассказывать об этом пианистка отказалась. Она заявила, что имеет право на маленькую тайну.

