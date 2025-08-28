Экс-супруга Цекало подала на него в суд

Экс-супруга шоумена Александра Цекало подала на него иск в Московский суд. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По информации канала, третья супруга артиста, сестра певицы Веры Брежневой Виктория Галушка обратилась в суд в августе 2025 года. Она потребовала взыскать с Цекало алименты на содержание 17-летней дочери Александры и 13-летнего сына Михаила, однако суд отклонил иск. Причиной отклонения, вероятно, стала ошибка Галушки — иск нужно подавать в другую инстанцию.

Виктория и Александр Цекало были в браке 10 лет. После развода, который прошел тайно, Виктория сменила фамилию Цекало на девичью. Известно, что Цекало оставил детям и бывшей жене особняк на Рублевке, который позже она продала. Сам он с 2019 года состоит в отношениях с актрисой и художницей Дариной Эрвин и проживает в США.

