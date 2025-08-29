Гела Месхи и Кирилл Кяро сыграли в шпионской драме «Берлинская жара»

Гела Месхи, Анна Пескова, Алексей Филимонов, Даниил Страхов, Кирилл Кяро и Андрей Мерзликин сыграли в новой шпионской драме об атомном проекте «Берлинская жара». О новом сериале, основанном на реальных событиях, «Газете.Ru» рассказала пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion.

Действие разворачивается летом 1943 года. Советское руководство получает сведения, что немецкие физики активизировали работу над атомной бомбой. Получить секретную информацию о проекте поручают советскому агенту Франсу Хартману (Гела Месхи), который работает в Берлине под прикрытием. Хартман начинает многоходовую операцию и вовлекает в нее шефа немецкой разведки Вальтера Шелленберга (Алексей Филимонов). В его поле зрения оказывается немецкий физик Вернер Гейзенберг (Кирилл Кяро).

Встреча Хартмана с сотрудницей германского МИДа Дори (Анна Пескова) изменит привычный уклад жизни разведчика. В Москве под руководством Игоря Курчатова (Даниил Страхов) ускоряются работы по советскому атомному проекту. Чтобы победить врага и предотвратить ядерный шантаж союзников, советским ученым предстоит в кратчайшие сроки перейти от фундаментальных исследований к практическим результатам.

«История создания атомной бомбы до сих пор окружена ореолом секретности. «Берлинская жара» открывает неизвестные страницы в истории создания ядерного щита Советского Союза. Проект не только рассказывает о работе советских ученых и нашей разведки в самом кратере нацизма в Берлине, но также ставит серьезные вопросы человечности, мужества, патриотизма и, конечно же, подлинной любви», — рассказывает генеральный продюсер Дмитрий Пристансков.

Съемки проходили в Санкт-Петербурге, Петергофе, Ленинградской области — Гатчине, Выборге, Кронштадте, Ломоносове, Шлиссельбурге и Москве.

Сериал выйдет в онлайн-кинотеатрах KION, Wink.ru и PREMIER. Проект снят кинокомпанией «Монументал вижн» при участии «Филин Энтертеймнт», при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), «Газпром-Медиа Холдинга», фонда «Атом», ГК «Росатом», НИЦ «Курчатовский институт» и Службы внешней разведки России.

