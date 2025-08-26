На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа дата премьеры второго сезона сериала «Универ. Молодые»

ТНТ назвал дату выхода второго сезона ситкома «Универ. Молодые»
true
true
true
close
ТНТ

Премьера второго сезона ситкома «Универ. Молодые» состоится в сентябре на ТНТ. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

Во втором сезоне студентам МВГУ нужно будет загладить вину за старые ошибки: Федя будет стараться вернуть доверие Полины, Полина же пойдёт на сделку с совестью и впутается в микрозаймы, Аня и Паша столкнутся с первыми трудностями и страстями студенческой любви, а Слава будет встречаться с четырьмя девушками сразу. Здесь появится и Кузя — он расскажет студентам о секретах своего бизнеса.

В сериале появятся адвокат Юра (Максим Белобородов), турецкий бойфренд коменды Юсуф (Гурам Баблишвили) и Иваныч (Константин Шелягин). 

«Для меня как для актера большая удача быть частью истории, которая живет столько лет, не стоит на месте и меняется вместе со зрителями. И я вас уверяю, у нас еще много козырей в рукаве, которыми сможем вас удивить. Так что включайте ТНТ, встречайте старого-доброго Кузю, новых классных героев и готовьтесь получать удовольствие от просмотра», — говорит актер Виталий Гогунский.

Первую серию второго сезона комедии «Универ. Молодые» покажут 8 сентября в 21:00.

Ранее «Дети-шпионы» захватили кинопрокат в России.

