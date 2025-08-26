Названа дата премьеры второго сезона сериала «Универ. Молодые»

Премьера второго сезона ситкома «Универ. Молодые» состоится в сентябре на ТНТ. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

Во втором сезоне студентам МВГУ нужно будет загладить вину за старые ошибки: Федя будет стараться вернуть доверие Полины, Полина же пойдёт на сделку с совестью и впутается в микрозаймы, Аня и Паша столкнутся с первыми трудностями и страстями студенческой любви, а Слава будет встречаться с четырьмя девушками сразу. Здесь появится и Кузя — он расскажет студентам о секретах своего бизнеса.

В сериале появятся адвокат Юра (Максим Белобородов), турецкий бойфренд коменды Юсуф (Гурам Баблишвили) и Иваныч (Константин Шелягин).

«Для меня как для актера большая удача быть частью истории, которая живет столько лет, не стоит на месте и меняется вместе со зрителями. И я вас уверяю, у нас еще много козырей в рукаве, которыми сможем вас удивить. Так что включайте ТНТ, встречайте старого-доброго Кузю, новых классных героев и готовьтесь получать удовольствие от просмотра», — говорит актер Виталий Гогунский.

Первую серию второго сезона комедии «Универ. Молодые» покажут 8 сентября в 21:00.

Ранее «Дети-шпионы» захватили кинопрокат в России.