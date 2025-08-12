Шаляпин заявил, что хотел бы выпить с Собчак

Певец Прохор Шаляпин признался блогеру Олегу Пилягину, что ему легко и хорошо работается с журналисткой Ксенией Собчак.

По словам Шаляпина, он спелся с Собчак, как «шерочка с машерочкой». Пилягин пошутил, что они могли «спиться» вместе.

«Она не пьющая, но я бы выпил с ней. Ну, а я попеременно пью с подружкой», — поделился артист.

Известно, что Шаляпин дружит с балериной Анастасией Волочковой. В декабре 2024-го артист предположил, что у них с танцовщицей получились бы симпатичные и талантливые дети.

По словам Шаляпина, недавно в сети начали ходить слухи, якобы Волочкова действительно беременна от него. Певец уверил, что находится с танцовщицей исключительно в теплых дружеских отношениях. Также Шаляпин заявил, что не готов к созданию семьи, поскольку боится «трудностей и этой головной боли», связанной с детьми.

В интервью с Рустемом Гариповым певец также выразил мнение, что дети нужны для того, чтобы содержать родителей.

