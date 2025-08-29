Сергей Шнуров назвал свои любимые школьные предметы

Музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в преддверии начала нового учебного года рассказал, что во времена школьных лет особенно любил геометрию и физкультуру. По словам артиста, по этим предметам у него всегда были только хорошие оценки.

Шнуров рассказал беседе с «НАШИм Радио», что начал ходить в школу на уроки скрипки задолго до официального Дня знаний.

«Поэтому первый поход в школу был не очень первым. Большинство своего класса я уже знал. Были уже друзья и недруги. «Первый раз в первый класс» у меня прошёл в каком-то рабочем режиме. С тем поговорил, с тем поцапался», – цитирует музыканта НСН.

Шнуров добавил, что благодарен школе за знания, которые впоследствии пригодились ему во взрослой жизни. Музыкант заверил, что до сих пор очень любит учиться благодаря опыту своих школьных лет.

До этого Шнуров согласился с решением районного суда Санкт-Петербурга о запрете распространения пяти песен коллектива. Речь идёт о песнях «Кандидат», «НЕТ Х…Е», «Ч.П.Х», «ОСПА» и «РУССКИЕ». Эксперты, проводившие проверку, обнаружили в текстах песен «побуждения к насильственным действиям, а также к действиям, представляющим угрозу для духовного, нравственного, социального, психического, физического здоровья несовершеннолетних». Музыкант назвал решение запрета на распространение правильным, так как те песни не предназначены к прослушиванию для подростков и несовершеннолетних.

Ранее зарабатывающий 23 млн рублей Шнуров отказался помочь участникам СВО.