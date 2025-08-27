На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зарабатывающий 23 млн рублей Шнуров отказался помочь участникам СВО

В России призвали отменить концерты Сергея Шнурова из-за отказа помочь армии РФ
true
true
true
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил в Telegram-канале, что ФПБК подготовил обращения к губернаторам российских регионов с просьбой отменить концерты группы «Ленинград» на период проведения специальной военной операции России на Украине.

Бородин объяснил, что решение об обращении к чиновникам было принято на основании отказа фронтмена «Ленинграда» Сергея Шнурова финансово помочь фронту через ФПБК.

«Позиция этого товарища вполне ясна: эпатажные выходки на сцене, вроде участия в голых перформансах, кажутся ему более предпочтительными, нежели реальное участие в жизни страны», — заявил глава ФПБК.

По словам Бородина, Шнуров сделал выбор в пользу зрелищности, что «вызвало разочарование» у общественного деятеля. Он понадеялся, что губернаторы отменят концерты «Ленинграда», «руководствуясь интересами общества и ради сохранения морального облика нашей страны».

Накануне Бородин обратился к фронтмену группы «Ленинград» Сергею Шнурову с просьбой о помощи участникам СВО. Он заявил, что музыкант «вполне может выделить» 50 миллионов рублей на поддержку армии России на фоне своих гонораров в размере 23 млн 500 тыс. рублей.

Ранее СМИ сообщили, что телеведущего Николая Дроздова бросили дочери после операции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами