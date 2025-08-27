Зарабатывающий 23 млн рублей Шнуров отказался помочь участникам СВО

Руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил в Telegram-канале, что ФПБК подготовил обращения к губернаторам российских регионов с просьбой отменить концерты группы «Ленинград» на период проведения специальной военной операции России на Украине.

Бородин объяснил, что решение об обращении к чиновникам было принято на основании отказа фронтмена «Ленинграда» Сергея Шнурова финансово помочь фронту через ФПБК.

«Позиция этого товарища вполне ясна: эпатажные выходки на сцене, вроде участия в голых перформансах, кажутся ему более предпочтительными, нежели реальное участие в жизни страны», — заявил глава ФПБК.

По словам Бородина, Шнуров сделал выбор в пользу зрелищности, что «вызвало разочарование» у общественного деятеля. Он понадеялся, что губернаторы отменят концерты «Ленинграда», «руководствуясь интересами общества и ради сохранения морального облика нашей страны».

Накануне Бородин обратился к фронтмену группы «Ленинград» Сергею Шнурову с просьбой о помощи участникам СВО. Он заявил, что музыкант «вполне может выделить» 50 миллионов рублей на поддержку армии России на фоне своих гонораров в размере 23 млн 500 тыс. рублей.

Ранее СМИ сообщили, что телеведущего Николая Дроздова бросили дочери после операции.