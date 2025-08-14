Шнуров поддержал запрет пяти песен «Ленинграда»

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров в беседе с ТАСС согласился с решением районного суда Санкт-Петербурга о запрете распространения пяти песен коллектива.

Шнуров назвал решение запрета на распространение правильным, так как те песни не предназначены к прослушиванию для подростков и несовершеннолетних.

«Абсолютно поддерживаю решение суда! Ограничение доступа к взрослым песням несовершеннолетним считаю верным и правильным!» — заявил музыкант.

Речь идет о песнях «Кандидат», «НЕТ Х…Е», «Ч.П.Х», «ОСПА» и «РУССКИЕ».

Эксперты, проводившие проверку, обнаружили в текстах песен «побуждения к насильственным действиям, а также к действиям, представляющим угрозу для духовного, нравственного, социального, психического, физического здоровья несовершеннолетних». В решении суда отмечается, что содержание песен негативно влияет на сознание несовершеннолетних.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга внес перечень песен группы «Ленинград» в список запрещенных к распространению на территории страны.

