Сергей Шнуров заблокировал главу ФПБК после призыва помочь бойцам СВО: «Имеет активы в странах НАТО»

Глава ФПБК Бородин: Шнуров заблокировал меня после призыва о помощи армии РФ

Руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил в Telegram-канале, что фронтмен «Ленинграда» Сергей Шнуров заблокировал его в социальных сетях после того, как он призвал его помочь финансово армии России.

Бородин выразил мнение, что реакция Шнурова подтвердила гражданскую позицию музыканта по отношению к специальной военной операции России на Украине.

«Его проблемы с СВО не интересуют, возможно, он имеет активы в странах НАТО и опасается санкционных последствий», — заявил он.

В то же время 27 августа Сергей Шнуров рассказал «Газете.Ru», что лично знает многих бойцов СВО, которые «ничего не слышали» про Бородина, выступающего от их имени. Он также передал Бородину матерный ответ от солдат армии РФ.

26 августа Бородин написал в Telegram-канале, что намерен обратиться к фронтмену группы «Ленинград» Сергею Шнурову с просьбой о помощи участникам СВО. Общественник выразил мнение, что артист «вполне может выделить» 50 миллионов рублей на поддержку армии России на фоне своих гонораров.

На следующий день Бородин сообщил, что подготовил обращения к губернаторам российских регионов с просьбой отменить концерты «Ленинграда» на период проведения СВО из-за отказа Шнурова финансово помочь фронту через его Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК).

В беседе с изданием «Страсти» общественник уточнил, что на деятельность фронтмена группы давно нужно было обратить внимание, поскольку он «пропагандирует неправильные ценности». Бородин заявил, что не слышал от Шнурова «слов поддержки» в сторону военных, и призвал артиста съездить с ним в зону военной операции на Украине.

