В ЕС отменены выступления сравнившего россиян с «глубоководными червями» Невзорова

Журналист Невзоров сообщил об отмене своих выступлений в ЕС ради безопасности
Photoagency Interpress/Global Look Press

Журналист Александр Невзоров (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов; вместе с супругой Лидией Невзоровой признан экстремистским объединением) заявил в Telegram-канале, что все его публичные выступления в Евросоюзе отменены.

По словам Невзорова, решение об отмене выступления в Амстердамском соборе было принято «по рекомендации органов безопасности». Также не состоятся запланированные в Милане и Берлине презентации книги журналиста и прочие публичные мероприятия с его участием.

«Никаких выступлений в ближайшее время не будет. Приносим извинения, благодарим за понимание. Будут и другие времена», — сказано в посте.

На данный момент Невзоров проживает в Италии, и недавно он получил паспорт гражданина Украины. В интервью своему коллеге Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) журналист признавался, что хочет избавиться от российского паспорта. Он также сравнивал россиян с «глубоководными червями».

2 июля 2024 года Октябрьский суд Санкт-Петербурга признал Невзорова и его супругу Лидию Невзорову экстремистским объединением и запретил им вести какую-либо деятельность на территории России.

В мае 2025 года Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что супруги стали фигурантами нового уголовного дела за финансирование экстремистов — самих себя. По его данным, уголовное дело было возбуждено по факту сбора донатов с подписчиков.

Ранее стало известно, что в Астане спасли бойкотируемый концерт Полины Гагариной.

