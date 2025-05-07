Фильм «Красный шелк» получил «печать дракона» в Китае. Об этом сообщает издание «Известия».

«Печать дракона» — это неограниченный прокат в Китае для иностранного кино. «Красный шелк» стал первой из современных картин из России, получивших такую возможность. Показ картины в Китае пройдет в сентябре во время визита президента России Владимира Путина.

«Это важный шаг в реализации системного подхода, который поможет взаимно продвигать лучшие национальные фильмы и совместно создавать кино, демонстрирующее общие ценности двух народов», — заявила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

Действие шпионского фильма «Красный шелк» разворачивается в 1927 году, главные герои — молодой красноармеец и бывший царский агент — должны через всю Россию перевезти секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Им будут мешать иностранные разведчики, прячущиеся под видом обычных пассажиров.

Главные роли в картине исполнили Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Гоша Куценко, Чжэн Ханьи, Хуан Хаонань и другие. Режиссером проекта станет Андрей Волгин.

Ранее стала известна реакция китайцев на «Пророка» с Юрой Борисовым.