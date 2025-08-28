На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Я ее обожаю»: Прохор Шаляпин признался, что счастлив с новой супругой

Певец Прохор Шаляпин заявил, что брак с Вашуриной сделал его счастливым человеком
true
true
true
close
Телеканал «Пятница!»

Певец Прохор Шаляпин, который в конце июля женился на телеведущей Ольге Вашуриной, заявил, что брак сделал его счастливым человеком. В беседе с Общественной Службой Новостей он признался своей новой супруге в любви.

По словам артиста, несмотря на то, что семья сложилась в рамках проекта «Свадьба вслепую», чувства к своей супруге он испытывает вполне реальные.

«Я себя считаю счастливым человеком. С Ольгой мне хорошо, я её обожаю, а она рядом со мной тоже себя прекрасно чувствует, — убеждён артист. — Мы получаем сотни слов с поздравлениями».

Он добавил, что многие продолжают считать их брак фальшивым, отметив, что ему нет дела до подобных мнений, так как супругам хорошо вдвоём по-настоящему. Шаляпин пожелал каждому одинокому человеку найти свою вторую половинку и стать счастливым вместо того, чтобы писать негативные комментарии на страницах соцсетей звёзд.

Напомним, в конце июля сообщалось о свадьбе Шаляпина и Вашуриной на проекте «Свадьба вслепую». Вашуриной 37 лет, она — кондитер из Балашихи, победительница первого сезона шоу «Кондитер», соведущая Рената Агзамова в шоу «Кондитер». Замужем она никогда не была, воспитывает двух дочек: старшей Ладе 14 лет, младшей Марте — 11. Артист призавался, что прекрасно проводит время с супругой, назвал ее замечательной девушкой, а ее профессию – мечтой любого мужчины.

Ранее был назван размер гонорара не созданного для работы Прохора Шаляпина.

