На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Продюсеры раскрыли, кто заменит зумерам Пугачеву

Продюсер Бабичев: Полина Гагарина станет новой Аллой Пугачевой
true
true
true
close
maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Народный артист России Филипп Киркоров на фестивале «Новая волна» назвал певицу Люсю Чеботину новой Примадонной. Кто действительно может заменить зумерам Аллу Пугачеву, рассказали в беседе с NEWS.ru продюсеры Евгений Бабичев и Павел Рудченко.

Критики полагают, что это могла бы быть певица Полина Гагарина. Они считают вокал Гагариной мощным. По мнению Бабичева, что певица получит статус заслуженной артистки в ближайшее время. Однако продюсеры ждут от нее новых песен.

Немалые шансы, считают продюсеры, и у Анны Асти. Рудченко считает, что у Анны хорошие вокальные данные, которые она совершенствует вместе с преподавателем, а Бабичев соглашается, у певицы есть харизма и бунтарский дух, однако не хватает новых хитов в репертуаре.

Накануне сообщалось, что Алла Пугачева сохранила статус индивидуального предпринимателя в России после отъезда в Израиль. Согласно документам, предоставленным изданию, товарный знак певицы был зарегистрирован в 1997 году. Срок его действия несколько раз продлевался. В последний раз срок пролонгировали в 2016 году до 25 апреля 2026 года. Если Пугачева не продлит его снова, то рискует потерять свой товарный знак.

Ранее Муромов признался, что его пенсия составляет 12,3 тысячи рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами