Продюсеры раскрыли, кто заменит зумерам Пугачеву

Народный артист России Филипп Киркоров на фестивале «Новая волна» назвал певицу Люсю Чеботину новой Примадонной. Кто действительно может заменить зумерам Аллу Пугачеву, рассказали в беседе с NEWS.ru продюсеры Евгений Бабичев и Павел Рудченко.

Критики полагают, что это могла бы быть певица Полина Гагарина. Они считают вокал Гагариной мощным. По мнению Бабичева, что певица получит статус заслуженной артистки в ближайшее время. Однако продюсеры ждут от нее новых песен.

Немалые шансы, считают продюсеры, и у Анны Асти. Рудченко считает, что у Анны хорошие вокальные данные, которые она совершенствует вместе с преподавателем, а Бабичев соглашается, у певицы есть харизма и бунтарский дух, однако не хватает новых хитов в репертуаре.

Накануне сообщалось, что Алла Пугачева сохранила статус индивидуального предпринимателя в России после отъезда в Израиль. Согласно документам, предоставленным изданию, товарный знак певицы был зарегистрирован в 1997 году. Срок его действия несколько раз продлевался. В последний раз срок пролонгировали в 2016 году до 25 апреля 2026 года. Если Пугачева не продлит его снова, то рискует потерять свой товарный знак.

