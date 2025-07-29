Шаляпин о своей свадьбе: «Успенская мне отказала, пришлось найти помоложе»

Певец и шоумен Прохор Шаляпин подтвердил свадьбу с 37-летней Ольгой Вашуриной, победившей в первом сезоне шоу «Кондитер», ставшей соведущей Рената Агзамова. Как заявил артист Общественной Службе Новостей, ему пришлось найти супругу помоложе после того, как он получил отказ певицы Любови Успенской.

«Успенская мне отказала, и я нашел ту, которая моложе ее намного», — пошутил Шаляпин.

Он признался, что прекрасно проводит время с Вашуриной, назвал ее замечательной девушкой, а ее профессию – мечтой любого мужчины. По словам певца, сейчас он находится в свадебном переполохе, получает многочисленные поздравления.

«А кто-то поздравил дважды за то, что избранница моложе даже меня, что для меня в новинку», — признался артист, добавив, что отныне ему неинтересны дамы возраста Успенской, так как теперь его «тянет на молоденьких».

Напомним, накануне стало известно, что Прохор Шаляпин женился на телеведущей Ольге Вашуриной в рамках проекта «Свадьба вслепую». По правилам проекта незнакомые друг другу люди женятся и проводят вместе неделю, чтобы решить, продолжать ли отношения. Супруга певца никогда не была замужем, воспитывает двух дочек: старшей Ладе 14 лет, младшей Марте — 11. познакомила Прохора с дочкой, а Прохор Ольгу — с мамой и своей подругой Анастасией Волочковой. Балерина осталась недовольна знакомством и заявила, что лучше нее у Прохора женщин не будет.

Также сообщалось, что Успенская отвергла ухаживания Прохора Шаляпина, заявив, что он для нее слишком стар.

Ранее женщина вышла замуж за миллионера и спустя сутки стала богатой вдовой.