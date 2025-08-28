На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван размер гонорара не созданного для работы Прохора Шаляпина

Super: Прохор Шаляпин просит за корпоратив 880 тысяч рублей
true
true
true
close
VK

Назван размер гонорара певца Прохора Шаляпина, который шутит, что не создан для работы. Об этом пишет издание Super.

По информации издания, Шаляпин просит корпоратив 880 тысяч рублей, оплата райдера обойдется еще примерно в 100 тысяч рублей.

Шаляпин предпочтет билеты в самолет бизнес-класса, но готов пойти на небольшие уступки, если билеты на предпочитаемые места уже раскуплены. Для передвижения по городу, где проходит концерт, Шаляпин выбирает минивэн Mercedes Viano Sprinter не старше 2015 года выпуска.

Кроме того, артисту необходимо забронировать номер в четырех- или пятизвездочном отеле с большой двуспальной кроватью. В номере должны быть две бутылки Coca-Cola Light, в гримерке — кресла, диван и стулья, зеркало, отпариватель или утюг с гладильной доской, из еды — хлеб, фруктовое или ягодное плато, а также нарезки из овощей, рыбы и мяса, негазированная вода,Coca-Cola Light, энергетики без сахара и бутылка виски объемом не менее 0,7 литра.

Накануне Прохор Шаляпин в ответ на инициативу общественницы Элины Жгутовой запретить пропаганду безделья приехал в Госдуму и призвал отменить рабочий день

Ранее стали известны подробности о дебютной книге Прохора Шаляпина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами