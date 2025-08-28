Назван размер гонорара не созданного для работы Прохора Шаляпина

Назван размер гонорара певца Прохора Шаляпина, который шутит, что не создан для работы. Об этом пишет издание Super.

По информации издания, Шаляпин просит корпоратив 880 тысяч рублей, оплата райдера обойдется еще примерно в 100 тысяч рублей.

Шаляпин предпочтет билеты в самолет бизнес-класса, но готов пойти на небольшие уступки, если билеты на предпочитаемые места уже раскуплены. Для передвижения по городу, где проходит концерт, Шаляпин выбирает минивэн Mercedes Viano Sprinter не старше 2015 года выпуска.

Кроме того, артисту необходимо забронировать номер в четырех- или пятизвездочном отеле с большой двуспальной кроватью. В номере должны быть две бутылки Coca-Cola Light, в гримерке — кресла, диван и стулья, зеркало, отпариватель или утюг с гладильной доской, из еды — хлеб, фруктовое или ягодное плато, а также нарезки из овощей, рыбы и мяса, негазированная вода,Coca-Cola Light, энергетики без сахара и бутылка виски объемом не менее 0,7 литра.

Накануне Прохор Шаляпин в ответ на инициативу общественницы Элины Жгутовой запретить пропаганду безделья приехал в Госдуму и призвал отменить рабочий день

Ранее стали известны подробности о дебютной книге Прохора Шаляпина.