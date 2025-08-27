На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

От «Жука в муравейнике» до «Трудно быть богом»: топ-3 любимых книг Стругацких у россиян

Роман «Жук в муравейнике» возглавил рейтинг популярности книг Стругацких
true
true
true
close
Иллюстрация в журнале «Измерение Ф», Ленинград, 1990 год/Wikimedia Commons

Роман «Жук в муравейнике» стал самым читаемым произведением братьев Стругацких среди россиян. Об этом «Газете.Ru» сообщили в книжном сервисе Строки.

Согласно проведенному Строками исследованию, за лето 2025 года интерес к творчеству братьев Стругацких вырос в два раза по сравнению с весной этого же года, а статистика прочтений увеличилась в три раза. Вторую строчку по популярности занял роман «Пикник на обочине», а тройку лидеров замкнула книга «Трудно быть богом».

Аналитики Строк связали рост популярности «Жука в муравейнике» со стартом съемок экранизации «Полдень», поскольку именно с момента анонсирования работы над проектом интерес к первоисточнику вырос. Эксперты выяснили, что больше всего романом интересовались в Орловской, Тверской, Ярославской областях и Республике Карачаево-Черкесия.

Исследование было проведено к юбилею российского писателя и сценариста Аркадия Стругацкого, которому 28 августа 2025 года исполняется 100 лет.

В конце июля «Газета.Ru» делилась первыми кадрами со съемок экранизации «Жука в муравейнике» Стругацких. Режиссером проекта стал Клим Козинский («Первый номер»), а сценарий написала Маруся Трубникова («The Телки») при участии Анны Персиковой. В каст вошли: Юрий Колокольчиков, Максим Матвеев, Юлия Снигирь, Никита Тау Наледи, Софья Синицына, Евгений Сангаджиев, Юрий Нифонтов, Денис Бургазлиев и другие. Всего создатели планируют сделать шесть серий по 45 минут.

Ранее стало известно, что московская международная книжная ярмарка пройдет с 3 сентября на ВДНХ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами