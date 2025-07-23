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Появились первые кадры со съемок экранизации «Жука в муравейнике» Стругацких

Звездная пара Матвеев и Снигирь снимутся в экранизации «Полдень» по Стругацким
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Пресс-служба KION

Актеры Юрий Колокольников, Максим Матвеев и Юлия Снигирь приступили к съемкам фантастического сериала «Полдень», основанного на романе братьев Стругацких «Жук в муравейнике». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION.

По сюжету глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) поручает Максиму Каммереру (Юрий Колокольников) найти исчезнувшего прогрессора Льва Абалкина (Максим Матвеев). Каммереру предстоит не только найти Абалкина, но и узнав о его связи со сверхцивилизацией странников, спасти всю Землю от катастрофы. Действие истории происходит в будущем — в 2278 году.

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Пресс-служба KION

«Вообще, это история про безответственность по отношению к ближнему, про то, как человек из-за своей гордыни, неспособности принять разумное решение, из-за своей слабости и нежелания расставаться с удобствами фантазирует себе теории заговора и тем самым становится причиной рождения чудовища», — высказался Матвеев.

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Пресс-служба KION

Режиссером проекта стал Клим Козинский («Первый номер»), а сценарий написала Маруся Трубникова («The Телки») при участии Анны Персиковой. Также в каст вошли: Никита Тау Наледи, Софья Синицына, Евгений Сангаджиев, Юрий Нифонтов, Денис Бургазлиев и другие. Всего выйдет шесть серий по 45 минут.

Ранее актриса Нино Нинидзе рассказала о съемках с Прилучным.

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