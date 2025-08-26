Северная Корея и Китай примут участие в 38-й книжной ярмарке в Москве

Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) пройдет с 3 по 7 сентября 2025 года на ВДНХ в Павильоне 57. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

В основную программу 38-й ММКЯ войдут: церемония награждения XIV конкурса профессионального мастерства «Ревизор-2025», награждение победителей Национального конкурса «Книга года» и объявление победителей VII сезона Всероссийского литературного конкурса «Класс!»Также на мероприятии объявят короткий список литературной премии имени В. Катаева, которая присуждается лучшему произведению малой прозы на русском языке.

На ММКЯ гостей ждут семь сцен, на которых пройдут лекции и мастер-классы по таким темам, как художественная литература, нон-фикшн, книгабайт, молодежная литература и комиксы и многим другим. На ярмарке выступят: Лия Арден, Павел Басинский, Евгений Водолазкин, Дарья Донцова, Ася Лавринович, Александра Маринина, Захар Прилепин, а также участие примут Александр Цыпкин, Дмитрий Емец и другие.

Более 300 издателей и книгораспространителей — в том числе из Белоруссии, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Северной Кореи — встретят гости 38-й ММКЯ. Почетным гостем мероприятия станет Индия, которая подготовит обширную программу культурно-просветительских мероприятий. В этом году в третий раз состоится Московская международная детская книжная ярмарка (ММДКЯ), в рамках которой участие примут Александр Цыпкин, Виктория Ледерман, Дмитрий Емец и другие.

«После перерыва ММКЯ снова возвращается на историческую площадку ВДНХ. Символично, что ярмарка пройдет в 57-м павильоне, где она впервые открылась в 1977 году», — заявил директор ярмарки Сергей Кайкин.

