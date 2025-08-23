На концертном видео Уилла Смита нашли ИИ-толпу

Уилла Смита уличили в том, что рэпер дорисовал посетителей концерта на видео

Рэпера Уилла Смита уличили в том, что он дорисовал посетителей своего концерта на видео. О том, что в посвященном туру артиста клипе нашли ИИ-толпу, сообщает News.com.

Сейчас Смит находится в гастрольном туре «Based on a True Story», стартовавшем 13 июля. Это первый за двадцать лет сольный тур певца, который он проводит в качестве хедлайнера.

В августе 56-летний актер и исполнитель опубликовал на своем YouTube-канале минутный ролик, на котором выступает на многочисленных переполненных площадках, заполненных кричащими фанатами. В ролике также можно увидеть зрителей, которые держат в руках плакаты с похвалами в адрес рэаера.

«Моя любимая часть тура — видеть вас всех вблизи. Спасибо, что тоже меня видели», — подписал ролик он.

Внимательные зрители заметили, что люди в толпе выглядят неестественно — как будто их нарисовал искусственный интеллект. Сам Уилл Смит никак не комментировал обвинения, сейчас этого ролика на канале артиста нет.

В середине августа продюсер и композитор Максим Фадеев заявил, что нейросеть выполняет роль хорошего инструмента и помощника для талантливого артиста. Он уверен, что ИИ не сможет сделать ничего выдающегося в руках человека, который не знает основ музыки.

Ранее Род Стюарт показал на концерте ИИ-изображение Оззи Осборна на небесах.