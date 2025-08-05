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Род Стюарт показал на концерте ИИ-изображение Оззи Осборна на небесах

Певец Род Стюарт представил на концерте ИИ-изображение Оззи Осборна после кончины
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Британский певец Род Стюарт начал показывать созданный нейросетью ролик с Оззи Осборном на своих концертах. Об этом сообщает NBC.

По данным издания, во время исполнения хита «Forever Young» («Вечно молодой» — перевод с английского. «Газета.Ru») Род Стюарт представил видео, в котором Осборном делает селфи на небесах с другими известными музыкантами.

Вместе с британским рок-певцом позируют такие ушедшие музыканты, как Боб Марли, Тупак Шакур, Фредди Меркьюри, Курт Кобейн, Майкл Джексон, Джордж Майкл, Уитни Хьюстон, Тина Тернер, Принс, Эми Уайнхаус, XXXTentacion.

Оззи Осборна не стало 22 июля в возрасте 76 лет.

Как отмечает NBC, после концертов Стюарт столкнулся с критикой показа этого ролика на большом экране. Некоторые пользователи соцсетей посчитали видео неуважением к ушедшему музыканту. Они также усомнились, что певец уведомил семью Осборна о ролике и спрашивал их разрешения на показ такого контента.

Некоторые комментаторы предположили, что использование ИИ связано с возрастом Стюарта. Артисту 80 лет.

«Бумеры любят искусственный интеллект. Прикиньте, какой-то 65-летний снимает это на другой стороне площадки и плачет», — отметил один из пользователей.

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