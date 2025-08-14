Фадеев заявил, что нейросеть не заменит музыкантов

Продюсер Фадеев заявил, что ИИ могут стать хорошим помощником для музыкантов

Продюсер и композитор Максим Фадеев заявил в беседе с ТАСС, что искусственный интеллект не сможет заменить музыкантов.

Фадеев считает, что нейросеть выполняет роль хорошего инструмента и помощника для талантливого артиста. Он уверен, что ИИ не сможет сделать ничего выдающегося в руках человека, который не знает основ музыки.

Композитор поддержал внедрение ИИ в музыкальном производстве. Он отметил, что сам выпустил клип с использованием нейросети.

«У меня в столе лежит большое количество музыки, не попсовой, которую я не делаю, так как мне казалось, что это мало кому будет интересно. Однако по реакции аудитории я понимаю, что интерес к нестандартным решениям есть. Именно поэтому я сделал такой музыкальный ход в этом клипе», — рассказал продюсер.

13 августа Максим Фадеев выпустил клип, созданный с помощью искусственного интеллекта, на песню «Иди на мой голос».

Клип сделан в жанре психологического триллера. В нем девушка, созданная с помощью ИИ, бредет по белому коридору и сталкивается с препятствиями. По сюжету голос Фадеева помогает ей выбраться.

