На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Фадеев заявил, что нейросеть не заменит музыкантов

Продюсер Фадеев заявил, что ИИ могут стать хорошим помощником для музыкантов
true
true
true
close
Пресс-служба Максима Фадеева

Продюсер и композитор Максим Фадеев заявил в беседе с ТАСС, что искусственный интеллект не сможет заменить музыкантов.

Фадеев считает, что нейросеть выполняет роль хорошего инструмента и помощника для талантливого артиста. Он уверен, что ИИ не сможет сделать ничего выдающегося в руках человека, который не знает основ музыки.

Композитор поддержал внедрение ИИ в музыкальном производстве. Он отметил, что сам выпустил клип с использованием нейросети.

«У меня в столе лежит большое количество музыки, не попсовой, которую я не делаю, так как мне казалось, что это мало кому будет интересно. Однако по реакции аудитории я понимаю, что интерес к нестандартным решениям есть. Именно поэтому я сделал такой музыкальный ход в этом клипе», — рассказал продюсер.

13 августа Максим Фадеев выпустил клип, созданный с помощью искусственного интеллекта, на песню «Иди на мой голос».

Клип сделан в жанре психологического триллера. В нем девушка, созданная с помощью ИИ, бредет по белому коридору и сталкивается с препятствиями. По сюжету голос Фадеева помогает ей выбраться.

Ранее Максим Фадеев заявил, что не обижен на Крутого после конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами