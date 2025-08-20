На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили внести песни Shaman в программу детских садов

Депутат Берулава предложил внести песни Shaman в программу детских садов
true
true
true
close
kcna.kp

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава в беседе с изданием «Абзац» предложил внести песни Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) и Олега Газманова в программу детских садов.

Берулава заявил, что композиции этих певцов станут отличным началом для воспитания. Депутат уверен, что музыка Газманова и Дронова будет развивать патриотическое чувство.

«Однажды Антон Макаренко встретил товарища. Тот спросил: «Подскажи, как воспитать своего ребенка? Ему 11 месяцев». Макаренко ответил: «Друг, ты опоздал ровно на 11 месяцев», — поделился политический деятель.

Берулава назвал Россию великой страной, которую надо любить.

20 августа музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что песню группы «Любэ» «Конь» нужно внести в школьную программу.

Бабичев отметил, что композиция вошла в культурный код граждан настолько, что некоторые считают ее народной. По словам критика, у песни прекрасные авторы. Текст трека написал поэт-песенник Александр Шаганов, а музыку — композитор Игорь Матвиенко.

По мнению Бабичева, в школьную программу нужно включать те песни, которые проверены временем.

Ранее певица Юта призвала добавить песню Газманова в школьную программу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами