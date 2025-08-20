В Госдуме предложили внести песни Shaman в программу детских садов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава в беседе с изданием «Абзац» предложил внести песни Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) и Олега Газманова в программу детских садов.

Берулава заявил, что композиции этих певцов станут отличным началом для воспитания. Депутат уверен, что музыка Газманова и Дронова будет развивать патриотическое чувство.

«Однажды Антон Макаренко встретил товарища. Тот спросил: «Подскажи, как воспитать своего ребенка? Ему 11 месяцев». Макаренко ответил: «Друг, ты опоздал ровно на 11 месяцев», — поделился политический деятель.

Берулава назвал Россию великой страной, которую надо любить.

20 августа музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что песню группы «Любэ» «Конь» нужно внести в школьную программу.

Бабичев отметил, что композиция вошла в культурный код граждан настолько, что некоторые считают ее народной. По словам критика, у песни прекрасные авторы. Текст трека написал поэт-песенник Александр Шаганов, а музыку — композитор Игорь Матвиенко.

По мнению Бабичева, в школьную программу нужно включать те песни, которые проверены временем.

Ранее певица Юта призвала добавить песню Газманова в школьную программу.