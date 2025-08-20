На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песню группы «Любэ» предложили внести в школьную программу

Критик Бабичев заявил, что песня «Конь» группы «Любэ» должна быть в школьной программе
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил в беседе с ТАСС, что песню группы «Любэ» «Конь» нужно внести в школьную программу.

Бабичев отметил, что композиция вошла в культурный код граждан настолько, что некоторые считают ее народной. По словам критика, у песни прекрасные авторы. Текст трека написал поэт-песенник Александр Шаганов, а музыку — композитор Игорь Матвиенко.

«Из всех песен со времен распада СССР безоговорочное место в учебниках музыки застолбила, на мой взгляд, композиция «Конь», — поделился шоумен.

По мнению Бабичева, в школьную программу нужно включать те песни, которые проверены временем.

В августе певица Юта (Анна Осипова — настоящее имя) заявила, что песню Олега Газманова «Офицеры» нужно внести в школьную программу.

Юта назвала песню шедевром. По ее мнению, композиция, написанная в 1991 году, актуальна по сей день. Как заявила артистка, «Офицеры» Газманова объединили всю страну.

Ранее певице Анастасии отказались начислять пенсию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами