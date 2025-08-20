Песню группы «Любэ» предложили внести в школьную программу

Критик Бабичев заявил, что песня «Конь» группы «Любэ» должна быть в школьной программе

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил в беседе с ТАСС, что песню группы «Любэ» «Конь» нужно внести в школьную программу.

Бабичев отметил, что композиция вошла в культурный код граждан настолько, что некоторые считают ее народной. По словам критика, у песни прекрасные авторы. Текст трека написал поэт-песенник Александр Шаганов, а музыку — композитор Игорь Матвиенко.

«Из всех песен со времен распада СССР безоговорочное место в учебниках музыки застолбила, на мой взгляд, композиция «Конь», — поделился шоумен.

По мнению Бабичева, в школьную программу нужно включать те песни, которые проверены временем.

В августе певица Юта (Анна Осипова — настоящее имя) заявила, что песню Олега Газманова «Офицеры» нужно внести в школьную программу.

Юта назвала песню шедевром. По ее мнению, композиция, написанная в 1991 году, актуальна по сей день. Как заявила артистка, «Офицеры» Газманова объединили всю страну.

