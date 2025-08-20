Раскрыта дата продажи новой партии билетов на финал «Интервидения»

Раскрыта дата, в которую стартуют продажи новой партии билетов на финал международного песенного конкурса «Интервидение» в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музыкального соревнования.

По данным организаторов, новые продажи билетов на финал «Интервидения» начнутся 22 августа.

Официальный прием заявок на покупку билетов на «Интервидение» открылся 1 июля.

Жеребьевка порядка выступлений конкурсантов на конкурсе пройдет в Национальном центре «Россия». По словам Журавского, это будут отдельные события и шоу.

Международный песенный конкурс «Интервидение» пройдет в России в 2025 году. Он был известен еще в советские времена, затем о нем надолго забыли, а сегодня возрождают как наш ответ «Евровидению».

Недавно участие в конкурсе подтвердили в США. Что покажет на «Интервидении» представляющий Россию певец Shaman — в материале

«Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в «Интервидении» примут участие 19 государств.