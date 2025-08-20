На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Раскрыта дата продажи новой партии билетов на финал «Интервидения»

Новые продажи билетов на финал «Интервидения» откроются 22 августа
true
true
true
close
wikipedia.org

Раскрыта дата, в которую стартуют продажи новой партии билетов на финал международного песенного конкурса «Интервидение» в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музыкального соревнования.

По данным организаторов, новые продажи билетов на финал «Интервидения» начнутся 22 августа.

Официальный прием заявок на покупку билетов на «Интервидение» открылся 1 июля.

Жеребьевка порядка выступлений конкурсантов на конкурсе пройдет в Национальном центре «Россия». По словам Журавского, это будут отдельные события и шоу.

Международный песенный конкурс «Интервидение» пройдет в России в 2025 году. Он был известен еще в советские времена, затем о нем надолго забыли, а сегодня возрождают как наш ответ «Евровидению».

Недавно участие в конкурсе подтвердили в США. Что покажет на «Интервидении» представляющий Россию певец Shaman — в материале
«Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в «Интервидении» примут участие 19 государств.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами