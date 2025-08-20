Пригожин раскрыл, сколько Валерии заплатили за участие в «Новой волне»

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в беседе с iz.ru, что его жена, певица Валерия, не получала денег с выступления на фестивале «Новая волна».

Пригожин уверил, что Валерия ни копейки не получила с мероприятия, как и ее российские коллеги.

«Наши коллеги тоже. В Юрмале, в Сочи мы выступали, если грубо сказать, за еду. Можно в этом убедиться, все документы есть. Вы можете спросить у основателя «Новой волны» Игоря Крутого. Кроме иностранных артистов там никому не платили», — поделился продюсер.

Музыкальный фестиваль «Новая волна» ежегодно проходил в Юрмале в концертном зале «Дзинтари» с 2002 по 2014 год. Позже он проводился в Сочи и Сириусе. В 2025-м мероприятие состоится в Казани.

В августе стало известно, что в фестивале примет участие певец Валерий Леонтьев. Артист признался, что счастлив приглашению от Игоря Крутого на «Новую волну».

Леонтьев исполнит на мероприятии пять композиций, среди которых «Дельтаплан», «Маргарита», «Казанова», «Зеленый свет» и «Ты меня не забывай». Это станет вторым выходом Леонтьева на сцену за последние пять лет, а в столицу Татарстана артист приедет впервые за девять лет.

Ранее Игорь Крутой объяснил, почему «Новая волна» переехала в Казань.