Леонтьев впервые прокомментировал предстоящее выступление в Казани

Певец Валерий Леонтьев в беседе с mk.ru признался, что счастлив приглашению от Игоря Крутого на фестиваль «Новая волна».

Музыкальный фестиваль «Новая волна» ежегодно проходил в Юрмале в концертном зале «Дзинтари» с 2002 по 2014 год. Позже он проводился в Сочи и Сириусе. В 2025-м мероприятие состоится в Казани.

По мнению Леонтьева, несмотря на смену локации, суть фестиваля осталась прежней.

«Сегодня у «Новой волны» другая география: Казань — древний русский город с богатейшей и сложной историей, очень интересный. Но суть фестиваля остается прежней — дать новым голосам возможность заявить о себе, а также увидеть любимых артистов. А для меня лично — это счастье снова увидеть любимых зрителей! Пусть это будет настоящим праздником, легким и фееричным!» — поделился артист.

Известно, что Леонтьев исполнит на мероприятии пять композиций, среди которых «Дельтаплан», «Маргарита», «Казанова», «Зеленый свет» и «Ты меня не забывай». Это станет вторым выходом Леонтьева на сцену за последние пять лет, а в столицу Татарстана артист приедет впервые за девять лет.

