На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Леонтьев впервые прокомментировал предстоящее выступление в Казани

Певец Леонтьев: «Новая волна» дает молодым артистам возможность заявить о себе
true
true
true
close
Владимир Родионов/РИА Новости

Певец Валерий Леонтьев в беседе с mk.ru признался, что счастлив приглашению от Игоря Крутого на фестиваль «Новая волна».

Музыкальный фестиваль «Новая волна» ежегодно проходил в Юрмале в концертном зале «Дзинтари» с 2002 по 2014 год. Позже он проводился в Сочи и Сириусе. В 2025-м мероприятие состоится в Казани.

По мнению Леонтьева, несмотря на смену локации, суть фестиваля осталась прежней.

«Сегодня у «Новой волны» другая география: Казань — древний русский город с богатейшей и сложной историей, очень интересный. Но суть фестиваля остается прежней — дать новым голосам возможность заявить о себе, а также увидеть любимых артистов. А для меня лично — это счастье снова увидеть любимых зрителей! Пусть это будет настоящим праздником, легким и фееричным!» — поделился артист.

Известно, что Леонтьев исполнит на мероприятии пять композиций, среди которых «Дельтаплан», «Маргарита», «Казанова», «Зеленый свет» и «Ты меня не забывай». Это станет вторым выходом Леонтьева на сцену за последние пять лет, а в столицу Татарстана артист приедет впервые за девять лет.

Ранее у Леонтьева обнаружили виллу в Майами за $11 млн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами