Игорь Крутой объяснил, почему «Новая волна» переехала в Казань

Композитор Крутой назвал Казань родным для себя городом
PhotoJuli86/Shutterstock/FOTODOM

Композитор Игорь Крутой объяснил, почему организуемый им конкурс «Новая волна» переехал из латвийской Юрмалы именно в Казань. Его цитирует «Татар-информ».

Продюсер напомнил, что реализовал в городе множество проектов, в том числе церемонии открытия и закрытия Универсиады в Казани, изменившие, на его взгляд, облик города и республики.

«Оказалось, что это родной дом для меня — Казань», — сказал он.

Крутой добавил, что ему хотелось провести «Новую волну» именно в Казани, и местные жители даже собирали подписи в защиту этого решения.

«И вот, это осуществилось через 10 лет», — заключил композитор.

Накануне певец Валерий Леонтьев признался, что счастлив приглашению от Игоря Крутого на фестиваль «Новая волна».

Музыкальный фестиваль «Новая волна» ежегодно проходил в Юрмале в концертном зале «Дзинтари» с 2002 по 2014 год. Позже он проводился в Сочи и Сириусе. В 2025-м мероприятие состоится в Казани.

Ранее стало известно, кто представит Китай на «Интервидении».

