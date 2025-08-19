После ухода Shaman в этноопере «Князь Владимир» появится сын Расторгуева

Сын лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева Павел Расторгуев заменит отца в роли воеводы Федора на ближайших гастролях этнооперы «Князь Владимир» . Об этом сообщает RT.

«Когда я впервые услышал запись с Павлом, у меня был культурологический шок. Мне случайно дали послушать — я был уверен, что это Николай. Это абсолютная копия», — говорит композитор Игорь Матвиенко, автор оперы.

Николай Расторгуев признает, что сын действительно удивительно на него похож. Он отметил, что когда в сети выложили запись с пением Павла, многие слушатели решили, что это поет искусственный интеллект, копирующий отца.

«Что касается голоса, у меня нет музыкального образования — все чисто природные данные», — отмечает сам Павел.

Недавно состав этно-оперы покинул Shaman. Его заменит танцор Даниил Благов.

«Я до сих пор стараюсь сохранить в себе удаль и энергию в отношении этого образа — мне кажется, она придает ему шарм молодого вождя, именно таким он показан в первом акте»,— признался Благов, который до этого был дублером артиста.

