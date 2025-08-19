На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Садальский сравнил гонорары артистов с доходами бюджетников и журналистов

Журналист Садальский опроверг заблужение о богатстве артистов
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский на творческой встрече в Центральном военно-клиническом госпитале имени А. А. Вишневского сравнил гонорары артистов с доходами бюджетников. Его цитирует «Пятый канал».

«Знаете, существует миф, что артисты — очень богатые люди. Богатые один процент, даже полпроцента», — заверил Садальский.

По словам артиста, его коллеги так же много страдают, переживают и мало получают, как журналисты и врачи.

Станислав Садальский сыграл в фильмах «Место встречи изменить нельзя» и «О бедном гусаре замолвите слово». Кроме актерской деятельности, занимается журналистикой.

Садальский также рассказал на встрече, что его попросили посвятить свои номера военной тематике, но он отказался.

«Они говорят: «Надо такое больше военное». Я говорю: «Представляете, идти на завод и рассказывать про станки», — поделился артист.

Ранее Суханкина объяснила феномен популярности Кадышевой.

