«Шарм молодого вождя»: заменивший Shaman танцор давно примерял на себя роль князя

Танцор Благов рассказал, что его князь Владимир будет отличаться от версии Shaman

Заменивший певца Shaman (Ярослав Дронов) в этно-опере «Князь Владимир» танцор Даниил Благов признался, что давно примерял на себя главную роль. Об этом сообщает издание «7 дней».

«Я до сих пор стараюсь сохранить в себе удаль и энергию в отношении этого образа — мне кажется, она придает ему шарм молодого вождя, именно таким он показан в первом акте»,— признался Благов, который до этого был дублером артиста.

По словам Благова, его князь Владимир будет отличаться от версии Shaman.

«Безусловно, у нас с Ярославом разное восприятие, опыт и все остальное», — сказал танцор, добавив, что в чем-то все-таки будет опираться на созданный предшественником образ.

Накануне продюсер Игорь Матвиенко рассказал о замене певца Shaman (Ярослав Дронов) в главной роли в этно-опере «Князь Владимир». Матвиенко отметил, что у артиста большой певческий диапазон.

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