«Я люблю свою страну»: Буланова отреагировала на внесение в базу «Миротворца»

Буланова надеется, что ее жизнь изменится к лучшему после попадания в базу «Миротворца»

Российская певица Татьяна Буланова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что любит свою страну и надеется, что внесение в базу украинского сайта «Миротворец» изменит ее жизнь только к лучшему.

«Надеюсь, что если [жизнь] изменится, то только к лучшему. Я действительно люблю свою страну и горжусь ею!» — сказала она.

О том, что Буланова попала в список украинского сайта «Миротворец», стало известно 18 августа. На портале публикуют данные людей, которые считаются сепаратистами или «агентами Кремля».

Поводом для внесения в базу стали выступление артистки перед ранеными военными и поддержка военной операции России на Украине. В карточке Булановой утверждается, что она «покушалась на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Также сайт назвал Буланову соучастницей «преступлений против Украины и ее граждан». В качестве одного из аргументов авторы приводят слова артистки из интервью: «Я люблю свою родину, я горжусь своей родиной».

Накануне в базу «Миротворца» попали певец Ярослав Дронов (Shaman) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Они обвиняются в открытой информационной поддержке российской военной операции, а также в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее Shaman выступил на концерте в Пхеньяне перед Ким Чен Ыном.