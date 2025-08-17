Shaman и Мизулина попали в базу украинского сайта «Миротворец»

На Украине певца Shaman и Екатерину Мизулину внесли в базу «Миротворца»

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попали в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился телеканал RT.

Они обвиняются в открытой информационной поддержке специальной военной операции, а также в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

На сайте отмечается, что Shaman и Мизулина находятся в базе «Миротворца» с 2023 года.

Созданный в 2014 году сайт ставит своей целью выявление личностей и публикацию персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в «черный список» ресурса попали журналисты, артисты и политики, посетившие Крым, Донбасс или вызвавшие негативную оценку авторов сайта по другим причинам.

16 августа Shaman выступил на концерте по случаю празднования 80-летия освобождения Кореи от японской оккупации. На мероприятии присутствовали лидер КНДР Ким Чен Ын, председатель Госдумы Вячеслав Володин, северокорейские и российские чиновники, а также жители Пхеньяна. Отмечается, что Shaman исполнил песни «Моя Россия», «Встанем» и другие патриотические композиции.

