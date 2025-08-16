Shaman спел Ким Чен Ыну

Shaman выступил на концерте в Пхеньяне перед Ким Чен Ыном

Российский певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) выступил на концерте по случаю празднования 80-летия освобождения Кореи от японской оккупации. Об этом сообщает ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи).

Согласно пресс-релизу, день достижения самостоятельности и независимости Кореи отмечали накануне в Пхеньянском дворце спорта. На мероприятии присутствовали лидер КНДР Ким Чен Ын, председатель Госдумы Вячеслав Володин, северокорейские и российские чиновники, а также жители города.

«Shaman пел песни «Моя Россия», «Встанем» и другие патриотические песни, которые заслужили высокую похвалу зрителей за его высокое художественное мастерство и динамичное изображение», — говорится в заявлении.

Там отмечается, что в концерте также участвовали ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная Звезда» и ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск.

Делегация РФ прибыла в столицу Северной Кореи с официальным визитом 13 августа. Визит продолжался два дня.

Ранее россиян в КНДР угостили бургером Ким Чен Ына.