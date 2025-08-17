Блогер Варламов может лишиться квартиры в Москве

Блогер Илья Варламов (признан в РФ иностранным агентом) может потерять московскую квартиру после приговора по делу о фейках. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на юристов.

Речь идет о двухкомнатной квартире Варламова площадью 64 квадрата в Северном Тушино. Ее стоимость оценивают в 11 млн рублей. Как отмечает Mash, по мнению юристов, на недвижимость уже наложен арест. Они считают, что жилье могут конфисковать у блогера.

14 августа Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил блогера Илью Варламова к восьми годам колонии по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Суд назначил Варламову штраф в размере 99 млн рублей и запрет на администрирование сайтов в течение четырех лет.

1 июля Мещанская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Варламова.

По данным следствия, Варламов, несмотря на два привлечения к административной ответственности за аналогичные нарушения в течение года, продолжал распространять в соцсети материалы без обязательной маркировки об их связи с иностранным агентом. Также суд обвинил блогера в распространении фейков об армии России.

Ранее в РФ ограничили доступ к трем песням Гуфа.