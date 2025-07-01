Прокуратура направила в суд дело блогера Варламова

Мещанская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Как сообщает прокуратура, Варламову заочно предъявлено обвинение в уклонении от обязанностей, предусмотренных законом об иностранных агентах, и в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ под видом достоверных сообщений, совершенном из политической ненависти.

По данным следствия, Варламов, несмотря на два привлечения к административной ответственности за аналогичные нарушения в течение года, продолжал распространять в соцсети материалы без обязательной маркировки об их связи с иностранным агентом. Также, находясь за границей, он опубликовал на видеохостинге ложные сведения о действиях российской армии, руководствуясь политической ненавистью.

Уголовное дело будет направлено в Мещанский районный суд. Варламова, объявленного в международный розыск, заочно заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что со службы доставки еды «Варламов. Есть» хотят взыскать долги.