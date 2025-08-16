На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Квентин Тарантино рассказал об одном из главных вызовов в карьере

Режиссер Тарантино написал сценарий о скучном персонаже и отказался снимать этот фильм
true
true
true
close
Global Look Press

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино рассказал об одном из главных вызовов в карьере. Его цитирует The Hollywood Reporter.

По словам Тарантино, он написал сценарий фильма «Кинокритик» как вызов себе, но отказался от его съемок.

«Когда я работал над ним, я поставил перед собой задачу: смогу ли я взять самую скучную профессию в мире и сделать про ее представителя интересное кино? Кому интересно смотреть сериал про чертова кинокритика? Кому интересно смотреть фильм под названием «Кинокритик»? Вот это был тест. Если я смогу сделать фильм или сериал о человеке, который просто смотрит фильмы, интересным, это будет достижением», — рассказывает Тарантино.

Он также объяснил, почему отказался от режиссуры предстоящего продолжения «Однажды в… Голливуде» на Netflix, передав режиссерские права Дэвиду Финчеру.

Режиссер «Криминального чтива» не хотел, чтобы его десятый и последний фильм стал сиквелом. При этом он остается сценаристом фильма и выступит в качестве продюсера, гарантируя, что «будет рядом, если понадобится» по ходу съемок.

Сейчас Квентин Тарантино проживает в Израиле с женой — певицей Даниэлой Пик. Весной режиссер приобрел в этой стране участок под строительство дома.

Ранее сообщалось, что в России поставят первый спектакль про Стива Джобса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами