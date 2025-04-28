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Квентин Тарантино приобрел участок под строительство дома в Израиле

Globes: Тарантино приобрел участок в Тель-Авиве за $14 млн под строительство дома
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Global Look Press

Режиссер Квентин Тарантино и его супруга - израильская певица Даниэла Пик приобрели на севере Тель-Авива участок земли за 50 млн шекелей (около $14 миллионов). Об этом сообщает Globe со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что пара купила два расположенных рядом участка в элитном районе города площадью 2,2 тыс квадратных метров, их планируют объединить в один. На данный момент там стоят два старых дома, которые будут снесены. На их месте планируется построить один большой дом, утверждает издание.

По данным Globe, Тарантино и Пик уже несколько лет ищут участок под строительство дома, живя при этом в съемной квартире в Тель-Авиве.

До этого Тарантино признался, что не спешит возвращаться в кино из-за детей.

«Я не хочу снимать фильм, пока моему сыну не исполнится хотя бы 6 лет. Тогда он будет знать, что происходит, будет присутствовать на съемках, и это останется в его памяти на всю жизнь», — пояснил постановщик.

Режиссер растит сына сына Лео, которому скоро исполнится 5 лет, и дочь. Сейчас, поделился режиссер, он пишет пьесу. Тарантино не исключил, что экранизирует ее в будущем.

Ранее Тарантино предлагал Куценко сняться в «Бесславных ублюдках».

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