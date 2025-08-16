На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России поставят первый спектакль про Стива Джобса

Худрук театра «У Никитских ворот» Розовский анонсировал спектакль о Джобсе
true
true
true
close
Global Look Press

Художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский анонсировал в новом сезоне спектакль про Стива Джобса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Розовского, в 43-м театральном сезоне театр представит 10 премьерных спектаклей, среди которых и первое в России музыкально-поэтическое шоу, посвященное Стиву Джобсу. Музыкальный спектакль «Джобс» будет посвящен жизни и мифам о создателе компании Apple.

«Ближайшие две недели будут посвящены компоновке этого спектакля. Нас ожидают репетиции до 1 сентября. Нам предстоит создать музыкально-поэтический спектакль с элементами джаза», — поделился деталями он.

Премьера «Джобса» состоится в декабре.

Сооснователя компании Apple и киностудии Pixar Стива Джобса не стало в 2011 году после борьбы с раком поджелудочной железы. В 2025 году ему исполнилось бы 70 лет.

Ранее сообщалось, что театральный фестиваль «Специфик» собрал более 7500 зрителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами