В России поставят первый спектакль про Стива Джобса

Художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский анонсировал в новом сезоне спектакль про Стива Джобса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Розовского, в 43-м театральном сезоне театр представит 10 премьерных спектаклей, среди которых и первое в России музыкально-поэтическое шоу, посвященное Стиву Джобсу. Музыкальный спектакль «Джобс» будет посвящен жизни и мифам о создателе компании Apple.

«Ближайшие две недели будут посвящены компоновке этого спектакля. Нас ожидают репетиции до 1 сентября. Нам предстоит создать музыкально-поэтический спектакль с элементами джаза», — поделился деталями он.

Премьера «Джобса» состоится в декабре.

Сооснователя компании Apple и киностудии Pixar Стива Джобса не стало в 2011 году после борьбы с раком поджелудочной железы. В 2025 году ему исполнилось бы 70 лет.

