На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Концерт экс-фронтмена «Агаты Кристи» отменили под угрозой минирования

В Нижнем Новгороде отменили концерт рок-музыканта Глеба Самойлова
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Концерт экс-фронтмена группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова в Нижнем Новгороде отменили под угрозой минирования. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород».

Очевидцы рассказали, что 14 августа за несколько минут до начала концерта в нижегородском клубе Milo Concert Hall неожиданно отключилось электричество.

Тем не менее, добавили поклонники, Самойлов вышел на сцену вместе с гитаристом и начал исполнять песни без микрофона. Музыканты сыграли несколько песен, после чего зал стали начали эвакуировать из-за звонка о заложенной в здании бомбе.

Представители клуба не стали комментировать ситкацию..

«Мы хотели играть всю программу в акустике, импровизировать, но дальше сами все видели и слышали», — сказал гитарист группы Олег Соколов в своем Telegram-канале.

Накануне активисты потребовали отменить концерт Канье Уэста в Праге. Общественники сослались на симпатии, которые американский рэпер высказывал по отношению к Адольфу Гитлеру.

Ранее Navai отменил все концерты на юге России после атак дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами