Концерт экс-фронтмена «Агаты Кристи» отменили под угрозой минирования

Концерт экс-фронтмена группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова в Нижнем Новгороде отменили под угрозой минирования. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород».

Очевидцы рассказали, что 14 августа за несколько минут до начала концерта в нижегородском клубе Milo Concert Hall неожиданно отключилось электричество.

Тем не менее, добавили поклонники, Самойлов вышел на сцену вместе с гитаристом и начал исполнять песни без микрофона. Музыканты сыграли несколько песен, после чего зал стали начали эвакуировать из-за звонка о заложенной в здании бомбе.

Представители клуба не стали комментировать ситкацию..

«Мы хотели играть всю программу в акустике, импровизировать, но дальше сами все видели и слышали», — сказал гитарист группы Олег Соколов в своем Telegram-канале.

