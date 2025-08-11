На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Navai отменил все концерты на юге России после атак дронов

Mash: певец Navai отменил выступления на юге России
navaib/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Navai (настоящее имя Наваи Бакиров) отменил все концерты на юге России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, музыкант отменил четыре выступления, которые должны были состояться с 15 по 18 августа — в Сочи, Геленджике, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Решение артист якобы принял после недавней атаки дронов на Сочи перед выступлением американского рэпера Эйкона. Посетителей эвакуировали с площадки, но мероприятие все же состоялось.

Менеджер Бакирова отказался в беседе с каналом комментировать ситуацию. Работники площадки, где музыкант должен был выступать, подтвердили информацию об отменах.

Накануне российские поклонники Дженнифер Лопес потребовали компенсацию с авиакомпании Red Wings, которая отменила рейс из Сочи в Ереван, из-за чего около ста человек не смогли улететь на концерт. Перевозчик объяснил задержку вылета отсутствием топлива в самолете, а окончательную отмену отсутствием экипажа.

Ранее Jah Khalib прервал тур из-за здоровья дочери.

