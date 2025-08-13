На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Концерт Йе в Праге требуют отменить: «Не место для прославления нацизма»

В Чехии активисты потребовали отмены концерта рэпера Канье Уэста
Javier Rojas/Global Look Press

Чешские активисты выступили против переноса концерта американского рэпера Йе (ранее известного как Канье Уэст) с отмененного фестиваля в Словакии в Прагу. Об этом сообщает издание Idnez.

Общественники организуют сбор подписей под обращением к мэру города Богуславу Свободе и предупреждают о возможных угрозах безопасности во время концерта

Инициаторы чешской петиции указывают на то, что Йе в своих треках и высказываниях восхвалял нацистского лидера Адольфа Гитлера, неоднократно оправдывал нацизм, а также продавал футболки со свастикой.

Идею не проводить концерт поддержал заместитель мэра Праги по культуре Иржи Поспишил.

«Прага — не место для прославления нацизма. Мы сами пережили ужасы Второй мировой войны и теперь не должны давать площадку людям, которые прославляют эти преступления», — заявил он.

О том, что концерт перенесен из Словакии в Прагу, сообщили неподтвержденные источники. Пока ни одна промоутерская компания в Чехии не объявляла о его проведении.

В начале июля организаторы музыкального фестиваля Rubicon, который должен был состояться в Словакии, объявили об отмене мероприятия. Причиной отмены фестиваля стало участие Канье Уэста.

Ранее Канье Уэст заявил, что «покончил с антисемитизмом».

