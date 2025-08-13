Вдова Краско заподозрила сиделку актера в обмане

Вдова актера Ивана Краско Наталья Вяль заподозрила его сиделку Дарью в обмане. Об этом она сообщила в разговоре с NEWS.ru на гражданской панихиде по артисту.

Вяль заметила странности в сборе денег на лечение актера и в том, что он не лег в больницу, хотя, по ее словам, нуждался в этом.

«Что они собирали деньги на лечение, потом оказалось, что это не для него, а для нее. Непонятно, зачем она проводила эту работу, мы все общаемся, вся родня, бывшая родня, друзья, родственники — мы же всегда на связи», — говорит вдова.

Краско не стало 9 августа после борьбы с онкологическим заболеванием. Кроме того, актер боролся с последствиями инсульта.

1 августа актер был доставлен в реанимацию с его дачи в Грузино под Петербургом. За несколько месяцев до этого он жаловался на здоровье, даже отказывался от еды.

Иван Краско известен зрителям по нескольким десяткам фильмов. В частности, он снялся в кинокартинах «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель», «Афганский излом», «Сын полка».

Гражданская панихида по Краско состоялась в Театре им. Комиссаржевской 13 августа. Проститься с артистом пришли его коллеги по сцене и актерскому цеху, среди них Георгий Штиль, Николай Буров, Григорий Козлов и многие другие. Сиделка Краско также присутствовала на прощании и расплакалась, рассказывая о последних днях артиста.

Ранее Ургант объяснил свое отсутствие на прощании с Краско.