Прощание с народным артистом России Иваном Краско завершилось аплодисментами

В театре Комиссаржевской завершилось прощание с Иваном Краско
Триикс Медиагрупп по заказу НТВ

Прощание с народным артистом России Иваном Краско в театре Комиссаржевской завершилось аплодисментами. Об этом пишет РИА Новости.

На сцене театре были зачитаны правительственные телеграммы с соболезнованиями. Проститься с артистом пришли его коллеги по сцене и актерскому цеху, среди них Георгий Штиль, Николай Буров, Григорий Козлов и многие другие.

После этого гроб с артистом вынесли из театра под аплодисменты и крики «Браво!».

Краско не стало 9 августа после борьбы с онкологическим заболеванием. Кроме того, актер боролся с последствиями инсульта.

1 августа актер был доставлен в реанимацию с его дачи в Грузино под Петербургом. За несколько месяцев до этого он жаловался на здоровье, даже отказывался от еды.

Иван Краско известен зрителям по нескольким десяткам фильмов. В частности, он снялся в кинокартинах «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель», «Афганский излом», «Сын полка».

Ранее актер Кухарешин рассказал о дружбе с Иваном Краско.

