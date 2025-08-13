Сиделка Ивана Краско о последних днях артиста: «10 раз прочитал Пушкина»

Сиделка Ивана Краско опровергла слух, что между ней и актером был роман

Сиделка Ивана Краско Дарья пришла на церемонию прощания артиста. Об этом сообщает kp.ru.

На церемонии помощница Краско расплакалась. Позже она объяснила, какие чувства ее связывали с артистом. Дарья опровергла, что у нее был роман с актером. По словам девушки, артист был ей как родственник.

Дарья также рассказала о последних днях артиста.

«В понедельник у него были силы. Он читал мне стихи, 10 раз прочитал Пушкина. Долго шутил. А через сутки, во вторник, перестал почти разговаривать. Он уже был, как говорят, в состоянии между небом и землей. В четверг я почувствовала у него температуру», — вспомнила сиделка артиста.

7 августа сиделка вызвала реанимацию. Она призналась, что верила в лучшее, так как ранее Краско пережил три инсульта и четыре инфаркта.

«Я гладила его по голове и говорила: «Ванечка, все будет хорошо». Тяжело, конечно, я очень привыкла к нему за 10 лет нашей дружбы. Здесь мой папа, вся семья тоже переживает», — призналась Дарья.

