Ургант объяснил свое отсутствие на прощании с Краско

Актер Андрей Ургант объяснил свое отсутствие на прощании с народным артистом России Иваном Краско. Урганта цитирует NEWS.ru.

«Я нахожусь на работе в городе Москве. Это единственная причина», — сказал он.

68-летний Ургант подчеркнул, что если бы он в данный момент находился в Санкт-Петербурге, то обязательно пришел бы на траурную церемонию.

Краско не стало 9 августа после борьбы с онкологическим заболеванием. Кроме того, актер боролся с последствиями инсульта.

1 августа актер был доставлен в реанимацию с его дачи в Грузино под Петербургом. За несколько месяцев до этого он жаловался на здоровье, даже отказывался от еды.

Иван Краско известен зрителям по нескольким десяткам фильмов. В частности, он снялся в кинокартинах «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель», «Афганский излом», «Сын полка».

Гражданская панихида по Краско состоялась в Театре им. Комиссаржевской 13 августа. Проститься с артистом пришли его коллеги по сцене и актерскому цеху, среди них Георгий Штиль, Николай Буров, Григорий Козлов и многие другие.

Ранее сообщалось, что старшего внука Ивана Краско не дождутся на прощании с дедом.