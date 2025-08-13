На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губерниев надеется, что российских спортсменов вернут в большой спорт после встречи Путина и Трампа

Губерниев выразил надежду, что встреча Путина и Трампа поможет российскому спорту
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии «Газете.Ru» высказался о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна пройти на Аляске 15 августа.

«Я ожидаю, что переговоры увенчаются успехом — и будут тишь, гладь и божья благодать! И наших спортсменов допустят до международных стартов», — заявил Губерниев.

Главной темой обсуждения лидеров России и США станет урегулирование конфликта на Украине. Согласно пресс-секретарю Белого дома Кэролайн Левитт, встреча пройдет в Анкоридже — крупнейшем городе на Аляске.

Все подробности о предстоящей встрече Путина и Трампа читайте здесь.

Ранее побывавший в зоне СВО актер высказался о встрече Путина и Трампа.

