Губерниев надеется, что российских спортсменов вернут в большой спорт после встречи Путина и Трампа

Губерниев выразил надежду, что встреча Путина и Трампа поможет российскому спорту

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии «Газете.Ru» высказался о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна пройти на Аляске 15 августа.

«Я ожидаю, что переговоры увенчаются успехом — и будут тишь, гладь и божья благодать! И наших спортсменов допустят до международных стартов», — заявил Губерниев.

Главной темой обсуждения лидеров России и США станет урегулирование конфликта на Украине. Согласно пресс-секретарю Белого дома Кэролайн Левитт, встреча пройдет в Анкоридже — крупнейшем городе на Аляске.

