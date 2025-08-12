На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Наш президент просчитывает наперед»: побывавший в зоне СВО актер о встрече Путина и Трампа

Побывший в зоне СВО актер Мамаев назвал Путина уникальным лидером
mikhail_mamaev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда фильма «Виват, гардемарины!», актер Михаил Мамаев в комментарии «Газете.Ru» высказался о предстоящий встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна пройти на Аляске 15 августа.

«Противник наш коварен, не раз доказывал, что верить ему нельзя. Но вместе с тем мы имеем уникального лидера, умеющего просчитывать ситуацию на многие шаги вперед, что он постоянно демонстрирует. И коль скоро Владимир Владимирович принял решение поддержать двусторонние переговоры с американской стороной 15 августа, значит, все продумал — и России это необходимо. И да поможет нам Бог!» — заявил Мамаев.

Он также добавил, что понимает скептическое отношение россиян к переговорам из-за опыта Минских соглашений и встреч России и Украины в Стамбуле.

«Недоверие это подкреплено также картиной на поле боя, где ВС РФ последовательно добиваются успехов, ежемесячно увеличивая отвоеванную у ВСУ историческую российскую территорию. Может показаться, что побеждающая сторона не нуждается в переговорах. Но это, конечно, не так, если исходить из того, что каждый новый день — гибель наших воинов, да и гражданских, огромные расходы, которые можно направить на мирные цели», — сказал Мамаев.

Актер Михаил Мамаев наиболее известен ролью Никиты Оленева в фильме «Виват, гардемарины!». В конце 2022 года стало известно, что артист добровольно отправился в зону СВО в качестве военного корреспондента.

Все подробности о предстоящей встрече Путина и Трампа читайте здесь.

Ранее Успенская высказалась о встрече Путина и Трампа.

