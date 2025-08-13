На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юра Борисов оказался двойником Курта Кобейна

Актера Борисова нашли похожим на музыканта Кобейна
Scott A Garfitt/Invision/AP/nirvana.com

Пользователи сети удивились сходству российского актера Юры Борисова с американским музыкантом Куртом Кобейном. На это обратило внимание издание Super.

Борисов оказался двойником Кобейна, которого не стало в 1994 году в возрасте 27 лет, благодаря похожим цвету глаз, форме челюсти и выражению лица.

«Кстати, голливудские режиссеры, вы вообще в курсе, что байопик о Кобейне до сих пор не снят?» — шутят авторы издания.

Накануне Юру Борисова официально утвердили на роль в новом фильме итальянского режиссера Луки Гуаданьино Artificial («Искусственный») о компании OpenAI, а именно — ее директора Сэма Альтмана. Борисов в картине, вероятно, сыграет Илью Суцкевера, сооснователя OpenAI.

32-летний Юра Борисов снимался в фильмах «Капитан Волконогов бежал», «Отпуск в октябре», «Кентавр». За границей стал известен после роли в драме российско-финского производства «Купе номер 6». В 2024 же году Борисов снялся в инди-драме Шона Бэйкера «Анора», которая выиграла пять «Оскаров» («Лучший фильм», «Лучшая женская роль», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий» и «Лучший монтаж»), тогда как сам артист стал первым россиянином в истории, номинированным на главную премию мира в актерской категории.

Ранее Максим Фадеев выпустил клип с цифровым двойником.

