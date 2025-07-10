Юру Борисова официально утвердили в большой голливудский проект. Что о нем известно?

Номинант «Оскара» Юра Борисов сыграет в новом фильме Луки Гуаданьино «Искусственный» — предполагается, что проект будет посвящен скандальной истории компании OpenAI. Все, что известно о ленте, — в материале «Газеты.Ru».

Российского актера Юру Борисова официально утвердили на роль в новом фильме итальянского режиссера Луки Гуаданьино Artificial («Искусственный»), сообщает Variety. Сценаристом проекта выступит Саймон Рич («Головоломка», «Чудотворцы»), он же спродюсирует картину вместе с Дэвидом Хейманом («Приключения Паддингтона 2»), Джеффри Клиффордом (все части «Гарри Поттера», «Однажды в… Голливуде», «Барби») и Дженнифер Фокс («Рассказ» с Лорой Дерн). Оператором «Искусственного» назначен Малик Хасан Сайид, снимавший культовую спортивную драму «Его игра» с Дензелом Вашингтоном, а также клипы Канье Уэста и Энрике Иглесиаса.

Лента студии Amazon MGM описывается как «комедийная драма, действие которой происходит в мире искусственного интеллекта», других официальных подробностей проекта пока нет. При этом, согласно инсайдерам The Hollywood Reporter, в центре сюжета фильма будет история компании OpenAI, а именно — ее директора Сэма Альтмана, который в 2023 году в течение нескольких дней сначала был уволен со своего поста «из-за отсутствия доверия», но затем восстановлен в должности на фоне массового возмущения сотрудников.

close Итальянский режиссер Лука Гуаданьино на Венецианском кинофестивале, 2024 год Manuele Mangiarotti/Global Look Press

Борисов в картине, вероятно, сыграет Илью Суцкевера (уроженец Горького, имеет израильское и канадское гражданства), сооснователя OpenAI, которого считают инициатором увольнения Альтмана.

На другие ключевые роли в ленте рассматриваются Эндрю Гарфилд («По соображениям совести», «Тик-так... БУМ!», «Человек-паук: Нет пути домой») и Моника Барбаро («Топ Ган: Мэверик», номинация на «Оскар» за байопик »Боб Дилан: Никому не известный»).

32-летний Юра Борисов, родившийся в Реутове, окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, работал в «Сатириконе» и Малом театре. В кино он снимается с 2010 года. В числе его наиболее известных отечественных работ — «Перелом», «Мотыльки», «Молодая гвардия», «Дорога на Берлин», «Выстрел», «Отчий берег», «Эпидемия», «Хрусталь», «Т-34», «Бык», «Вторжение», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Петровы в гриппе», «Серебряные коньки», «Калашников», «Красный призрак», «Капитан Волконогов бежал», «Герда», «Отпуск в октябре», «Кентавр», «Мастер и Маргарита», «Пророк. История Александра Пушкина», «Сто лет тому вперед», а также «Урок». Среди иностранных зрителей первую популярность ему принесла драма российско-финского производства «Купе номер 6», которая стала лауреатом Каннского кинофестиваля (сам актер за работу в ленте был номинирован на приз Европейской киноакадемии).

В 2024 же году Борисов стал мировой звездой — благодаря комедийной инди-драме Шона Бэйкера «Анора», где он снялся вместе с соотечественниками Марком Эйдельштейном, Дарьей Екамасовой и Алексеем Серебряковым.

Картина о стриптизерше из Бруклина, которая женится на сыне русского олигарха в Вегасе, выиграла пять «Оскаров» («Лучший фильм», «Лучшая женская роль», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий» и «Лучший монтаж»), тогда как сам Борисов стал первым россиянином в истории, номинированным на главную премию мира в актерской категории (а в качестве бонуса — услышал лестные слова от Роберта Дауни — младшего прямо на церемонии). Кроме того, роль доброго громилы в «Аноре» принесла Юре номинации на «Золотой Глобус» и премию Британской академии.

Помимо «Искусственного», Борисов утвержден еще в один голливудский проект — он сыграет главную роль в полнометражном режиссерском дебюте актрисы Эмили Мортимер для студии A24, посвященном поэту Денису Новикову.

Что касается Гуаданьино, с которым россиянину вскоре предстоит поработать, то он известен как автор «Назови меня своим именем» с Тимоти Шаламе — лента ранее была удалена из стримингов из-за закона об ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), — «Суспирии» с Дакотой Джонсон, а также недавнего хита «Претенденты», где Зендея ввязывалась в опасный любовный треугольник, параллельно играя в теннис.