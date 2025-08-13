На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Максим Фадеев выпустил клип с цифровым двойником

Продюсер Максим Фадеев сделал клип с ИИ-двойниками
Пресс-служба Максима Фадеева

Продюсер и композитор Максим Фадеев выпустил клип, созданный с помощью искусственного интеллекта, на песню «Иди на мой голос». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе композитора.

Клип сделан в жанре психологического триллера. В нем девушка, созданная с помощью ИИ, бредет по белому коридору и сталкивается с препятствиями. По сюжету голос Фадеева помогает ей выбраться. Отмечается, что ролик сделан за две недели. Специалисты сгенерировали для ролика трех цифровых двойников на основе реальных людей. Один из них взял образ самого Фадеева.

«До этого момента никто не создавал настолько качественных цифровых двойников для музыкальных клипов. Нам удалось сделать то, что считалось невозможным еще год назад. Мы совместили новейшие нейросети для создания персонажей с ручной обработкой ключевых деталей — так добились кинематографического качества», — рассказал продюсер.

Как считает Фадеев, своим клипом он и его команда доказали, что можно делать качественный контент быстрее и технологичнее, чем традиционными методами.

Ранее сообщалось, что дочь Майкла Джексона может выступить на «Интервидении».

